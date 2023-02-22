Это карма: россиянин поехал на войну, чтобы спасти дочку, - и был похоронен вместе с ней

Захватчика посмертно наградили орденом Мужества

Многие из числа российских оккупантов отправились участвовать в полномасштабной войне на территории Украины банально из-за денег. Однако принося горе, разрушения и смерть в нашу страну, к ним самим быстро приходит обратный "ответ". Такая же история случилась с одним из захватчиков, который поехал собирать деньги на операцию своему ребенку, пока украинские дети страдают и умирают от российских обстрелов.

Военный рф был ликвидирован в ходе так называемой "спецоперации", а его дочь умерла спустя шесть дней после этого. Об этом написал пользователь соцсети Twitter "Проф. Преображенский".

"25-летний Максим Березовский из Новосибирской области поехал воевать контрактником. Чтобы заработать на операцию своей 4-летней дочке. Максим был убит 2 февраля. Дочка умерла 8 февраля. Вот это — реальные перспективы людей в россии, а не путинские сказки", — говорится в сообщении.

В то же время российские СМИ более подробно рассказали об этом ситуации. Отмечается, что у дочери российского военного была онкология — опухоль головного мозга. Ребенку нужна была операция. В начале полномасштабного вторжения рф на территорию Украины россиянин отправился воевать, дабы заработать деньги на лечение дочери.

2 февраля текущего года российский захватчик был ликвидирован, но его родственники получили известие об этом только 14-го числа. Его дочь прооперировали, но спасти девочку не удалось. 6 февраля она умерла.

Сообщается, что оккупант был награжден посмертно орденом Мужества.

Как отреагировала сеть

В социальной сети под постом с новостью о том, что оккупант поехал на войну убивать граждан нашей страны, чтобы спасти жизнь своей дочери, вызвала бурю возмущений. Впрочем, многие подчеркнули, что от страны-агрессора только подобного можно ожидать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как наемники российской частной военной компании "Вагнера", принимающие участие в полномасштабной войне в Украине, зарубили топором своего раненого командира. Происшествие на видео сняли украинские военные с помощью дрона.