Создателя вакцины "Спутник V", которого наградил путин, задушили ремнем (фото)

Подозреваемого уже задержали

В россии продолжается чреда загадочных убийств и смертей топ-чиновников, бизнесменов и других видных граждан. Не получилось выжить в стране-агрессоре и ученому, который разрабатывал вакцину "Спутник V" от коронавируса Андрею Ботикову.

Об убийстве сообщает Следственный комитет рф по москве, но не называя имя погибшего.

В сообщении говорится, что инцидент произошел 2 марта на улице Рогова. По версии следствия, между 47-летним хозяином квартиры и 29-летним мужчиной произошла ссора, в ходе которой гость задушил его ремнем и скрылся.

"В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника установлено. В ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение. Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершения тяжкого преступления", — пишут правоохранители.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

При этом, росСМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что тело погибшего принадлежит сотруднику НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Андрею Ботикову, занимавшегося созданием российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Ботиков — соавтор патента на вакцину. Он был в числе тех ученых, которые получили от президента владимира путина награду за создание препарата. В июне 2021 года его имя было упомянуто в указе Владимира Путина о награждении, ему было вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", — пишут журналисты.

При этом в сети распространяется информация, что убийцей якобы являлся "мальчик по вызову" с криминальным прошлым.

"Учёный не сошёлся в цене после весёлой ночки", — пишет Nexta.

Напомним, ранее мы писали о том, что в москве нашли расстрелянной семью топ-банкира.

Также мы сообщали о том, что в Испании найдены мертвыми экс-топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня вместе с женой и несовершеннолетней дочерью.