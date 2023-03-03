Творця вакцини "Супутник V", якого нагородив путін, задушили ременем (фото)

Підозрюваного вже затримали

У росії продовжується низка загадкових вбивств і смертей топ-чиновників, бізнесменів та інших відомих громадян. Не вдалося вижити в країні-агресорці і вченому, який розробляв вакцину "Супутник V" від коронавірусу Андрію Ботікову.

Про вбивство повідомляє Слідчий комітет росії по Москві, але не називаючи ім’я загиблого.

У повідомленні йдеться, що інцидент трапився 2 березня на вулиці Рогова. За версією слідства, між 47-річним господарем квартири та 29-річним чоловіком сталася сварка, в ході якої гість задушив його ременем та втік.

"У найкоротші терміни місцезнаходження зловмисника встановлено. У ході допиту він визнав провину, йому висунуто звинувачення. Раніше фігурант притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжкого злочину", — пишуть правоохоронці.

За цим фактом було порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство".

При цьому росЗМІ, посилаючись на власні джерела, стверджують, що тіло загиблого належить співробітнику НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї Андрію Ботікову, який займався створенням російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

"Ботіков — співавтор патенту на вакцину. Він був серед тих учених, які отримали від президента володимира Путіна нагороду за створення препарату. У червні 2021 року його ім’я було згадано в указі Володимира Путіна про нагородження, йому було вручено медаль ордену "За заслуги перед Вітчизною "ІІ ступеня", — пишуть журналісти.

При цьому в мережі поширюється інформація, що вбивцею нібито був "хлопчик за викликом" з кримінальним минулим.

"Вчений не зійшовся в ціні після веселої ночі", — пише Nexta.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Москві знайшли розстріляну сім’ю топ-банкіра.

Також ми повідомляли про те, що в Іспанії знайдено мертвими екс-топ-менеджера російської газової компанії "Новатек" Сергія Протосеня разом із дружиною та неповнолітньою донькою.