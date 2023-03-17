У путина нашли еще одно абсурдное оправдание своей "спецоперации"

кремль ищет новые способы оправдать свою агрессию против мирного государства

Решение не продлевать аренду территории Киево-Печерской Лавры лишь в очередной раз подтвердило правильность проведения так называемой "военной спецоперации" в Украине.

Как пишут росСМИ, очередное оправдание российскому вторжению и ряду военных преступлений россии во время беседы с журналистами в пятницу, 17 марта, озвучил представитель президента дмитрий песков.

"Киевский режим вот этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер. Тот же характер, с которым мы боремся, и тот самый характер, который мы должны прекратить в результате происходящей операции", — сказал он.

Также песков, намекнув на развязанную россией полномасштабную войну в Украине, добавил, что решение Киева в очередной раз подтверждает полную правильность действий со стороны рф. Кроме того, он выразил глубокую грусть относительно того, что мировое сообщество не осуждает такие действия Украины.

"Еще раз хочется выразить глубокое соболезнование, что эти противоправные действия Киевского режима не получают должного осуждения со стороны мирового сообщества", - подытожил кремлевский пресс-секретарь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после окончательного выселения представителей УПЦ МП из Киево-Печерской лавры ее может арендовать другая церковь. Единственным условием является то, что оно должно быть не связано с московским патриархатом.