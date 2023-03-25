Попытки досадить Западу у россиян становятся все более детскими и жалкими

Бывший президент россии дмитрий медведев, только накануне пугавший Украиной ядерным оружием, придумал новый способ "ударить" по Западу. На этот раз — в фигуральном смысле, поощряя россиян потреблять в интернете пиратский контент. Речь идет о фильмах и сериалах, которые нелегально скачены и размещены на различных сайтах для бесплатного просмотра.

О таком предложении политика сообщает журналист кремлевского пула дмитрий смирнов в собственном Telegram-канале. Следует отметить, что у медведева юридическое образование, которое предусматривает уголовную ответственность за пиратство в сети. Однако он, вспоминая наличие диплома, все равно убежден, что подобным способом можно серьезно досадить западным производителям контента.

"Ищите правильных "пиратов" и скачивайте у них. Если раньше я, как юрист, относился к этому отрицательно и считал, что лучше переплатить, в тот момент, когда другие говорили: "Чего ты платишь? Это везде есть! На торрентах, трекерах и так далее", то сейчас я к этому отношусь по принципу "что хотели, то и получили", — подчеркнул бывший российский лидер.

По его мнению, популярные стриминговые платформы типа Netflix, прекратившие сотрудничество с россией после полномасштабного вторжения в Украину, скоро ощутят нехватку денег. Причем медведев убежден: это произойдет только тогда, когда россияне будут массово пиратиты.

"Если они ушли от нас, значит, будем это все скачивать, будем пользоваться бесплатно. Я бы все это по сети разбросал, чтобы нанести им максимальный ущерб. Чтобы они обанкротились", — резюмировал он.

Добавим также, что в речи медведева прозвучала идея лишения западных производителей контента части неимущественных прав, которую они все равно имеют на территории рф. Таким образом, поссия спешит полностью превратиться в диктаторское государство с собственными правилами и законами, которое не уважает каких-либо международных документов.

Весьма очевидно то, что подобное предложение дмитрия медведева довольно одобрительно восприняли многие его сограждан.

Следует отметить, что пиратство – не новинка для россиян. В апреле прошлого года, когда большинство кинотеатров страдали из-за отсутствия западного кинопродукта, отдельные заведения начали показывать скаченные на торрентах фильмы.

Впоследствии рф пошла еще дальше, создав так называемые "кинопродукты" — определенный гибрид собственного и "заимствованного" на Западе контента. Начали это с мультфильмов, так что к нарушениям закона россиян приучают с детства.