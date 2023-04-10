Самым сложным словом для россиян стало "сызмальства"

В россии прошла акция "Тотальный диктант — 2023", в ходе которого россияне продемонстрировали свою "грамотность". Одно из слов в диктанте стало самым сложным для участников акции, в нем допускали аж девять ошибок.

"Тотальный диктант" состоялся в субботу, 8 апреля. Россияне имели возможность написать его как очно, так и в онлайн-формате. Текст для диктанта в 2023 году создал писатель и журналист Василий Авченко. Об этом пишет российское пропагандистское агентство "РИА-Новости".

Отмечается, что самыми трудными для россиян словами стали "сызмальства", котором участники акции допустили девять разных ошибок. Также трудно давалось им и слово кардинально — его многие пытались писать как "координально".

"Во-первых, это было раздельное написание. Кто-то писал "с измальства", "с ызмальства". Был даже вариант "с ъ измальства" и варианты "сызмальство", – сказала руководитель городской экспертной комиссии акции Марина Шпильман.

Также многие допустили ошибки в словах "извне", "понапрасну", "паровоз", и "философский".

"Очень многие в довольно грамотных в целом работах писали его через "в" – "филосовский". Еще один момент касается имени собственного Дерсу Узала. Здесь было много вариантов, несмотря на то, что имя было выведено на слайд", –подчеркнула Шпильман.

Не справились некоторые россияне и с банальными словами, допустив в них смешные ошибки. Участники называли рябчика "ряпчеком", барсука — "борсуком", енота — "инотом" и даже "янотом".

На сайте NGS.ru был опубликован написанный одним из участников текст диктанта, в котором, к слову, также есть ошибки.

Стоит отметить, что сложные слова, например, "уссурийская тайга" и "изюбрь", показывали на экране. Однако даже несмотря на это россияне написали их с ошибками.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 апреля в Украине по случаю Международного дня просвещения по минной безопасности прошел радиодиктант от Пса Патрона по инициативе ГСЧС Украины и UNICEF Ukraine.