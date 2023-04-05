Писали радиодиктант от Пса Патрона? Проверьте себя на ошибки (полный текст)

Школьников привлекли к событию по случаю Международного дня просвещения по минной безопасности

4 апреля многие маленькие украинцы присоединились к интересной инициативе ГСЧС Украины и UNICEF Ukraine. В 14:40 на волнах Украинского радио прозвучал текст радиодиктанта от Пса Патрона, посвященный вопросам минной безопасности. Международный день просвещения на эту тему по всему миру отмечается именно 4 апреля.

В ГСЧС призвали приобщаться к инициативе всех желающих — как в учебных заведениях, так и дома. Начитывать текст должен был сам четырехлапый любимец всей страны — точнее, актер, который "подарил" свой голос Псу Патрону в одноименном мультсериале.

С помощью диктанта спасатели прежде всего хотели напомнить украинцам правила безопасного поведения со взрывоопасными предметами и напомнить о том, что мины не являются игрушкой.

Прослушать радиодиктант можно было на нескольких YouTube-каналах, мобильных приложениях suspilne.radio и "Дія". Также в отдельных городах Украины организовывали специальные "СпільноТочки", где можно было заранее зарегистрироваться и присоединиться к написанию текста физически.

"Телеграф" публикует полный текст Радиодиктанта от Пса Патрона на украинском языке, чтобы все желающие могли проверить себя на ошибки:

Пес Патрон застерігає Сьогодні я навчу тебе, як правильно поводитися з небезпечними та підозрілими предметами, які можуть трапитися навіть у знайомих місцях. На жаль, нині Україна – серед найбільш замінованих країн у світі. Часто-густо міни і снаряди неможливо помітити, бо вони зеленого, сірого та коричневого кольорів, добре замасковані у землі, присипані листям або приховані у кущах чи гіллі. Тому запам’ятай три найважливіші правила безпеки: не підходь, не чіпай, 101 набирай! Заміновану територію позначають червоно-білою стрічкою або спеціальними знаками: червоними трикутниками чи квадратами. Якщо натрапиш на такий знак або напис "Обережно, міни!", знай — там дуже небезпечно. Негайно повертайся назад тією ж дорогою. Але позначки є не скрізь. Тому якщо побачиш незнайомий предмет — не підходь до нього, відразу повідом дорослим і дзвони 101. Усім обережний лизь!

Прослушать радиодиктант еще раз также можно благодаря записи программы Украинского Радио. Начитка начинается с 26:45.

Напомним, что общенациональные диктанты для Украины — хорошая традиция. В частности, ежегодно подобная инициатива проводится ко Дню украинского языка и письменности. В 2022 году его текст начитывала актриса Ада Роговцева.