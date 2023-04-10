"Янот", "борсук" і не тільки: росіяни блиснули "грамотністю" на тотальному диктанті (фото)

Найскладнішим словом для росіян стало "сызмальства"

У росії пройшла акція "Тотальний диктант — 2023", під час якої росіяни продемонстрували свою "грамотність". Одне зі слів у диктанті стало найскладнішим для учасників акції, у ньому припускалися аж дев’ять помилок.

"Тотальний диктант" відбувся у суботу, 8 квітня. Росіяни мали можливість написати його як очно, так і онлайн-форматі. Текст для диктанту у 2023 році створив письменник та журналіст Василь Авченко. Про це пише російське пропагандистське агентство "РИА-Новости".

Зазначається, що найважчими для росіян словами стали "с ызмальства", в якому учасники акції припустилися дев’яти різних помилок. Також важко давалося їм і слово "кардинально" — його багато хто намагався писати як "координально".

"По-перше, це було роздільне написання. Хтось писав "з мальовничості", "с ызмальства". Був навіть варіант "с ъ измальства" та варіанти "сызмальство"", — сказала керівник міської експертної комісії акції Марина Шпільман.

Також багато хто припустився помилок у словах "извне", "понапрасну", "паровоз", и "философский".

"Дуже багато хто в досить грамотних загалом роботах писали його через "в" — "филосовский". Ще один момент стосується імені власного Дерсу Узала. Тут було багато варіантів, попри те, що ім’я було виведено на слайд", — підкреслила Шпільман.

Не впоралися деякі росіяни й з банальними словами, припустившись у них смішні помилки. Учасники називали рябчика "ряпчеком", "барсука" — "борсуком", "енота" — "инотом" і навіть "янотом".

На сайті NGS.ru було опубліковано написаний одним з учасників текст диктанту, в якому, до речі, також є помилки.

Слід зазначити, що складні слова, наприклад, "уссурийская тайга" та "изюбр", показували на екрані. Однак навіть попри це, росіяни написали їх з помилками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 квітня в Україні з нагоди Міжнародного дня освіти з мінної безпеки пройшов радіодиктант від Пса Патрона з ініціативи ДСНС України та UNICEF Ukraine.