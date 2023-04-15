Идут к независимости: эксперт назвал регионы-кандидаты на выход из состава рф

Какие республики могут отделиться от россии в будущем

Множество национальных республик, которые входят в состав нынешней россии имеют все шансы стать успешными государствами, если добьются независимости от кремля.

Об этом рассказал общественный деятель и соучредитель гражданской платформы "Новая страна" Валерий Пекарь в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Он отметил, что сейчас уже есть довольно высокие темпы пробуждения национальной идентичности у ряда регионов россии, вроде Башкортостана, Калмыкии, Бурятии, Якутии, а также в ряде более мелких регионов.

"Я не верю, что все 21 национальная республика россии имеют шансы стать успешными и независимыми, но примерно три четверти из этого списка шансы имеют", — говорит Пекарь.

Также он отметил, что мифы о том, что в россии не осталось национальных движений, активно распространяются не только российской пропагандой, но и "хорошими русскими" либералами, которые мечтают сохранить империю и не желают давать свободу народам.

При этом общественный деятель добавил, что у Украины есть две причины думать об этом сценарии — прагматичная и идеалистическая.

Прагматическая сводится к тому, что если империи дать возможность сохранить себя, то она непременно вернется, о чем было видно на примере двух чеченских войн. Поэтому нет никакого сомнения, что если россия сохранится после войны, то она восстановит силы и вновь попытается покорить Украину.

Идеалистическая причина, говорит Пекарь, заключается в том, что украинцы, как некогда порабощенный россией народ, должен испытывать эмпатию к другим народам, разделившим ту же судьбу.

Как сообщалось ранее, Пекарь спрогнозировал, что произойдет после поражения россии в войне против Украины и удастся ли ей сохранить целостность.