Ідуть до незалежності: експерт назвав регіони-кандидати на вихід зі складу рф

Які республіки можуть відокремитися від рф в майбутньому

Безліч національних республік, які входять до складу нинішньої росії можуть стати успішними країнами, якщо досягнуть незалежності від кремля.

Про це розповів громадський діяч та співзасновник цивільної платформи "Нова країна" Валерій Пекар в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Він зазначив, що зараз вже є досить високі темпи пробудження національної ідентичності в ряді регіонів росії, на кшталт Башкортостану, Калмикії, Бурятії, Якутії, а також у дрібніших регіонах.

"Я не вірю, що всі 21 національна республіка росії мають шанси стати успішними та незалежними, але приблизно три чверті з цього списку шанси все ж мають", — каже Пекар.

Також він зазначив, що міфи про те, що в рф не залишилося національних рухів, активно поширюються не лише російською пропагандою, а й "хорошими русскіми" лібералами, які мріють зберегти імперію та не бажають давати свободу народам.

При цьому громадський діяч додав, що Україна має дві причини думати про цей сценарій — прагматичну та ідеалістичну.

Прагматична зводиться до того що, якщо імперії дати можливість зберегти себе, вона неодмінно повернеться, що було видно з прикладу двох чеченських воєн. Тому немає жодного сумніву, якщо росія збережеться після війни, то вона відновить сили і знову спробує підкорити Україну.

Ідеалістична причина, каже Пекар, полягає в тому, що українці, як колись поневолений росією народ, має відчувати емпатію до інших народів, які розділили ту саму долю.

Як повідомлялося раніше, Пекар спрогнозував, що відбудеться після поразки росії у війні проти України та чи вдасться їй зберегти цілісність.