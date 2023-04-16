Сражение за "халяву": россияне устроили побоище за бесплатные паски (видео)

Россияне жадно хватали бесплатную выпечку, а некоторые нагребали сразу по несколько коробок

Россияне даже на великий церковный праздник в очередной раз проявили свое дикарство. Если в прошлом году жители "скрепной" устроили настоящую битву за бесплатные яйца, то уже сейчас драка разворачивается за пасхальную выпечку.

Видео, распространенное по сети, поражает своей дикостью.

Так, в одном из супермаркетов российской Астрахани произошла нешуточная давка. Как пишут местные интернет-паблики, виной тому стали бесплатные паски. Россияне всех возрастов и полов с неистовой силой сражались за "халяву".

"Люди кричали матом и расталкивали друг друга, лишь бы схватить желанную выпечку первыми", — рассказывают очевидцы пасхального побоища.

На кадрах можно увидеть, как россияне жадно хватали бесплатную выпечку, а некоторые нагребали сразу по несколько коробок.

Напомним, ранее мы писали, что в российском городе Нижний Новгород на Масленицу жителям бросали блины прямо из окна в толпу.

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