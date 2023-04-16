Бій за "халяву": росіяни влаштували побоїще за безкоштовні паски (відео)

Росіяни жадібно хапали безкоштовну випічку, а деякі нагрібали одразу по кілька коробок

Росіяни навіть на велике церковне свято вкотре показали своє дикунство. Якщо минулого року мешканці "скрєпної" влаштували справжню битву за безкоштовні яйця, то вже зараз бійка розгортається за великодню випічку.

Відео, поширене по мережі, вражає своєю дикістю.

Так, в одному із супермаркетів російської Астрахані сталася неабияка тиснява. Як пишуть місцеві інтернет-пабліки, виною тому стали безкоштовні паски. Росіяни різного віку та статі з шаленою силою боролися за "халяву".

"Люди кричали матюком і розштовхували один одного, аби схопити бажану випічку першими", — розповідають очевидці великоднього побоїща.

На кадрах можна побачити, як росіяни жадібно хапали безкоштовну випічку, а деякі нагрібали одразу по кілька коробок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в російському місті Нижній Новгород на Масляну мешканцям кидали млинці прямо з вікна в натовп.

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