Пенсионерка в москве назвала Зеленского молодым и красивым – ее наказали

Сумма штрафа за "лишние" разговоры — 40 тысяч рублей

В москве суд оштрафовал пенсионерку за разговор в санатории. Пожилая россиянка во время общения с другими отдыхающими сказала несколько фраз в поддержку Украины и сделала комплимент лидеру государства Владимиру Зеленскому, назвав его "хорошим парнем с чувством юмора". Уже через несколько дней в ее номер пришел мужчина в штатском и заявил, что три человека написали на нее заявление в "органы". Теперь женщине придется заплатить 40 тысяч рублей.

Об этом в среду, 19 апреля, ссылаясь на материалы дела Щербинского районного суда москвы сообщил Telegram-канал "Центр мемориал", отметив, что судебное заседание, в ходе которого 70-летняя Ольга Слегина получила штраф, длилось не более пяти минут.

Предварительно известно, что во время допроса российские "защитники правопорядка" заставили женщину, имеющую проблемы со зрением, подписать рапорт, в котором ее слова исказили. Уже после, во время первого судебного заседания, судья сразу дала понять, что настроена против пенсионерки и постоянно перебивала адвоката, который пытался защитить обвиняемую.

Кроме того, для судьи не стали аргументом справки врача-невролога и терапевта, в которых указывалось, что Слегина проходит лечение из-за сильных болей в ногах, поэтому не может присутствовать на заседании. Любые замечания защиты она отвергала.

"Слегина же не в реанимации лежит. Ходит, жива, здорова. У суда другая позиция. Слегина уведомлена должным образом, телеграмму получила, вы есть. Поэтому суд рассматривает дело без Слегиной, и никаких оснований для отложения дела суд не видит", — заявила судья.

В итоге пенсионерку признали виновной в "дискредитации" российских военных и назначили штраф. Защита планирует подавать апелляционную жалобу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии оштрафовали участников автопробега, поддержавших войну против Украины.