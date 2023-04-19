Пенсіонерка у москві назвала Зеленського молодим і красивим – її покарали

Сума штрафу за "зайві" розмови — 40 тисяч рублів

У російській москві суд оштрафував пенсіонерку за розмову у санаторії. Літня росіянка під час спілкування з іншими відпочиваючими озвучила кілька фраз у підтримку України і зробила комплімент лідеру держави Володимиру Зеленському, назвавши його "гарним хлопцем із почуттям гумору". Вже за кілька днів до її номера прийшов чоловік у цивільному та заявив, що троє людей написали на неї заяву в "органи". Тепер жінці доведеться сплатити 40 тисяч рублів.

Про це у середу, 19 квітня, посилаючись на матеріали справи Щербинського районного суду москви повідомив Telegram-канал "Центр меморіал", зазначивши, що судове засідання під час якого 70-річна Ольга Слегіна отримала штраф, тривало не більше п'яти хвилин.

Попередньо відомо, що під час допиту російські "захисники правопорядку" примусили жінку, котра має проблеми із зором, підписати рапорт, в якому її слова переінакшили. Вже після, під час першого судового засідання суддя одразу дала зрозуміти, що налаштована проти пенсіонерки і постійно перебивала адвоката, який намагався захистити обвинувачувану.

Крім того, для судді не стали причиною довідки від лікаря-невролога та терапевта, які зазначили, що Слегіна проходить лікування через сильні болі в ногах, тож не може бути присутньою на засіданні. Будь-які зауваження захисту вона відкидала.

"Слегіна ж не в реанімації лежить. Ходить, жива, здорова. У суду інша позиція. Слегіна повідомлена належним чином, телеграму отримала, ви є. Тому суд розглядає справу без Слегіної, і жодних підстав для відкладення справи суд не вбачає", — заявила вона.

У підсумку пенсіонерку визнали винною у "дискредитації росвійськ" і призначили адміністративний штраф. Захист планує подавати апеляційну скаргу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у росії оштрафували учасників автопробігу, які підтримали війну проти України.