Россияне в прошлом году превысили запланированные нормы продажи алкоголя

На фоне того, что в 2022 году в россии, где не перестают пылать военкоматы, были превышены запланированные показатели по продажам алкоголя на душу населения, власти хотят ограничить продажу спиртных напитков.

Об этом сообщает "РИА Новости".

В частности планируется запретить продажу крепких напитков в магазинах с 20:00 до 11:00 и до 21 года поднять минимальный возраст для продажи крепкого алкоголя.

Кроме того хотят ввести запрет рекламы крепкого алкоголя в новых клипах, фильмах, видеоблогах, песнях, а также запретить демонстрацию товарных знаков такой продукции.

Также планируется наделить муниципалитеты правом вводить ограничения на продажу алкоголя в выходные и праздники.

Отмечается, что так власти реагируют на то, что россияне стале больше пить: в 2022 году потребление алкоголя было запланировано на уровне 6,22 литра этанола, а на деле этот показатель достиг 6,44.

Как сообщал "Телеграф", в России еще одна напасть — в начале мая там пошел сильный снегопад. В частности, достаточно необычные для этого времени года осадки, уже наделали беды в Санкт-Петербурге и других городах Ленинградской области.