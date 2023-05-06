Втопити горе у склянці стане складніше: який "сюрприз" готує росіянам влада

Росіяни минулого року перевищили заплановані норми продажу алкоголю

На тлі того, що в 2022 році в Росії, де не перестають палати військкомати, було перевищено заплановані показники з продажу алкоголю на душу населення, влада хоче обмежити продаж спиртних напоїв.

Про це повідомляє РІА "Новости".

Зокрема планується заборонити продаж міцних напоїв у магазинах з 20:00 до 11:00 та до 21 року підняти мінімальний вік для продажу міцного алкоголю.

Крім того, хочуть запровадити заборону реклами міцного алкоголю в нових кліпах, фільмах, відеоблогах, піснях, а також заборонити демонстрацію товарних знаків такої продукції.

Також планується наділити муніципалітети правом запроваджувати обмеження на продаж алкоголю у вихідні та свята.

Зазначається, що так влада реагує на те, що росіяни стали більше пити: у 2022 році споживання алкоголю було заплановано на рівні 6,22 літра етанолу, а насправді цей показник досяг 6,44.

Як повідомляв "Телеграф", у Росії ще одна напасть — на початку травня там пішов сильний снігопад. Зокрема, досить незвичайні для цієї пори року опади вже наробили біди в Санкт-Петербурзі та інших містах Ленінградської області.