Вспомнил даже Шария: Прилепин впервые прокомментировал взрыв

Прилепин проведет некоторое время в больнице

Известный российский пропагандист Захар Прилепин, взорванный близ Нижнего Новгорода, впервые вышел на связь и рассказал, что именно случилось. Он сообщил, что погибшим от взрыва стал Александр Шубин "Злой", ранее воевавший на стороне боевиков и восемь лет работавший на него. Он был на пассажирском кресле, пока Прилепин был за рулем. Именно под его колесом произошел взрыв.

Об этом он рассказал в своем телеграмм-канале. Он рассказал, что после взрыва на несколько минут потерял сознание, а затем полез в выбитое лобовое стекло. Прилепину помогли местные жители. Он также опроверг информацию о том, что не отдавал отчета в происходящем. Пропагандист заявил, что сам отдал все распоряжения. Транспортировали Прилепина вертолетом.

Также Прилепин заявил, что мин было две, если была бы взорвана друга — погибли бы все. Он подтвердил информацию, что высадил дочь, а также прокомментировал видео Анатолия Шария. Прилепин отметил, что фото, показанные в видео не из его поселка, а за ночь скрыть в месте взрыва можно было "хоть десять мин. Туда не выходят жилые окна".

Прилепин заявил, что они начали строить молельню в поселке – он хочет сделать ее в честь святого Александра в память о погибшем. Тех, кто организовал взрыв, назвал "демонами" и заявил, что его не запугать. По поводу своего состояния сообщил только о сломанных ногах и еще травмах, без деталей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Прилепина кроме переломов ног диагностировали контузию и минные взрывные травмы. В подрыве машины традиционно ищут украинский след.