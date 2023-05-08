Згадав навіть Шарія: Прилєпін вперше прокоментував вибух

Відомий російський пропагандист Захар Прилєпін, якого підірвали поблизу Нижнього Новгорода, вперше вийшов на зв'язок і розказав, що саме трапилося. Він повідомив, що загиблим від вибуху став Олександр Шубін "Злой", що раніше воював на боці бойовиків та вісім років працював на нього. Він був на пасажирському кріслі поки Прилєпін був за кермом. Саме під його колесом стався вибух.

Про це він розповів в своєму телеграм-каналі. Він розповів, що після вибуху на кілька хвилин втратив свідомість, а потім поліз до вибитого лобового скла. Прилєпіну допомогли місцеві мешканці. Він також спростував інформацію про те, що був не при пам'яті. Пропагандист заявив, що сам віддав всі розпорядження. Транспортували Прилєпіна гелікоптером.

Також Прилєпін заявив, що мін було дві, яки була б підірвана друга — загинули б всі. Він підтвердив інформацію, що висадив дочку, а також прокоментував відео Анатолія Шарія. Прилєпін зазначив, що фото демонстровані у відео не з його селища, а за ніч приховати в місці вибуху можна було "хоч десять мін. Туди не виходять житлові вікна".

Прилєпін заявив, що вони почали будувати молільню в селищі — він хоче зробити її на честь святого Олександра в пам'ять про загиблого. Тих, хто організував вибух назвав "демонами" і заявив, що його не залякати. З приводу свого стану повідомив тільки про зламані ноги та ось ще, без деталей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Прилєпіна окрім переламів ніг діагностували контузію та мінно вибухові травми. У підриві машини традиційно шукають український слід.