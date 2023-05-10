В Госдуме хотят ограничить показ "Гриффинов" в рф: обиделись за Челябинск

В россии усмотрели в эпизоде "Гриффинов" о Челябинске "намеренно оскорбительный образ"

В новом эпизоде американского мультсериала "Гриффины" его герои отправились в Челябинск, который авторы изобразили в крайне мрачных тонах — жители читают газету "Россия вчера", заражаются "коровьей чумой" и живут под воздействием радиации. В сети иронизируют по этому поводу, а в Госдуме возмутились и призвали ограничить его показ на территории рф.

Об этом сказала депутат Госдумы от Челябинской области и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова в комментарии российскому изданию "Подъем".

Она уверена, что авторы мультсериала создали "намеренно оскорбительный образ" российского города.

"Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов", — заявила Лантратова.

В сети отреагировали и на сам эпизод — многие считают, что реалии Челябинска недалеки от тех, что в нем показаны, и на желание запретить его в рф. Пишут, что там и так не показывают его, но видимо, "люди у власти втихаря смотрят Гриффинов".

"Гриффины" (Family Guy) — это американский анимационный ситком для взрослых, созданный Сетом Макфарлейном. В центре сюжета типичная американская семья состоящая из родителей, троих детей и антропоморфного пса. Он содержит шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.

Как ранее рассказывал "Телеграф", в популярном и рекордном по продолжительности мультсериале "Симпсоны" один из героев напомнил зрителям российского диктатора владимира путина. А длинный стол, показанный в одной из серий, и вовсе считают отсылкой к подобному столу путина, который давно стал мемом.