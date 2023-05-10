У Держдумі хочуть обмежити показ "Гриффінів" у рф: образилися за Челябінськ

У росії побачили в епізоді "Грифінів" про Челябінськ "навмисно образливий образ"

У новому епізоді американського мультсеріалу "Грифіни" його герої вирушили до Челябінська, який автори зобразили у вкрай похмурих тонах — жителі читають газету "Росія вчора", заражаються "коров’ячою чумою" та живуть під впливом радіації. У мережі іронізують із цього приводу, а у Держдумі обурилися і закликали обмежити його показ у рф.

Про це сказала депутат Держдуми від Челябінської області та перший заступник голови комітету з освіти Яна Лантратова у коментарі російському виданню "Підйом".

Вона впевнена, що автори мультсеріалу створили "навмисно образливий образ" російського міста.

"Такі мультфільми — це усвідомлена робота проти нашої країни. Інформаційна війна через художні твори. У книгах, підручниках, фільмах і навіть мультфільмах спеціально створюють образ Росії, як країни, де всі незадоволені життям, п’ють, вживають наркотики, беруть хабарі. Сподіваюся, керівництво телеканалів це розуміє та обмежить показ деяких сюжетів", — заявила Лантратова.

У мережі відреагували і на сам епізод — багато хто вважає, що реалії Челябінська недалекі від тих, що в ньому показані, і на бажання заборонити його в Росії. Пишуть, що там і так не показують його, але мабуть, "люди при владі нишком дивляться Гриффінів".

"Гриффіни" (Family Guy) — це американський анімаційний ситком для дорослих, створений Сетом Макфарлейном. У центрі сюжету типова американська сім'я, що складається з батьків, трьох дітей та антропоморфного пса. Він містить жарти на різні педантичні та спірні теми, такі як політика, рабство, інвалідність, фемінізм, ожиріння та інші.

Як раніше розповідав "Телеграф", у популярному та рекордному за тривалістю мультсеріалі "Сімпсони" один із героїв нагадав глядачам російського диктатора володимира путіна. А довгий стіл, показаний у одній з серій, взагалі вважають відсиланням до подібного столу путіна, який давно став мемом.