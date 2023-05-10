Ни дня без угроз. россия громко выходит из договора, сдерживавшего от нападений в Европе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Документ устанавливал предел на неядерные вооружения
россия прибегла к своим любимым приемам — запугивать мир эскалацией войны. В конце февраля россияне пытались посеять панику, просто объявив о приостановлении путиным "ядерного договора" со США. Сейчас россия нацелилась уже на Европу, а в ход пошла карта поменьше – пугают всего-навсего выходом из договора о европейских вооруженных силах.
В чем суть этого договора
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан еще в далеком 1990 году между странами-членами НАТО и государствами, входившими во враждебный ему военный блок Варшавского договора (ОВД). ОВД состоял из стран "социалистического лагеря" и определял своей целью противостоять НАТО. Через год после подписания блок Варшавского договора вообще распался, а договор не просто остался, а еще и в 1992 году вступил в силу.
Его суть — не допустить внезапного военного нападения в Европе и прекратить гонку вооружений. Каким образом: устанавливался лимит на число оружия (не ядерного), которое можно размещать вдоль границ между НАТО и россией, а также странами, когда-то являвшимися ее сателлитами.
То есть должен быть создан баланс вооруженных сил. А стороны могли инспектировать друг друга. Накладывались квоты на пять ключевых категорий (танки, бронетехника, артиллерия, вертолеты и боевые самолеты). Для каждой из сторон квоты были следующими:
- 20 000 танков;
- 20 000 артиллерийских орудий;
- 30 тыс. боевых бронированных машин (ББР);
- 6800 боевых самолетов;
- 2000 ударных вертолетов.
Согласно договору, к середине 90-х в государствах-участниках было уничтожено около 60 тысяч систем тяжелого вооружения. Это были боевые танки, артиллерийские системы и боевая авиация.
Договор был одним из нескольких, устанавливавших архитектуру безопасности в мире.
Почему россия вышла из договора именно сейчас?
Заявление россии звучит довольно грозно, но на самом деле рф и так не соблюдала этот договор. 13 июля 2007 года в знак протеста против расширения НАТО на восток владимир путин подписал указ о приостановлении россии действия Договора, а 29 ноября этого же года был принят соответствующий закон.
В 2015 году россия объявила о приостановлении своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы по Договору. В то же время она попросила представлять свои интересы Беларусь.
Все равно, выход россии из Договора будет означать, что лимиты больше не будут касаться россии. Это означает, что она сможет наращивать военное присутствие в Европе, не отчитается о своей активности, что может привести к дальнейшему усилению напряжения и возобновлению гонки вооружений.
Реакция соцсетей
На фоне жалкого парада на День победы в москве, где было подозрительно мало техники, соцсети начали насмехаться и с сегодняшнего решения рРоссии. Хотя на самом деле этот шаг должен позволить россии размещать сколько угодно оружия и пугать этим Европу.
Пользователи соцсетей шутят, что россия вышла из договора, чтобы избежать еще большего позора, когда все узнают, что у нее почти не осталось этого конвенционного оружия. Комментарии звучат так:
"Это ОК в нынешней ситуации, потому что у них до 2024 года вообще не останется вооружений".
"Это просто вопрос практичности, поскольку россия больше не имеет никаких обычных вооружений для развертывания. Выход просто избегает бюрократии в москве."
"Для страны, у которой заканчиваются обычные вооружения, какой смысл?"
Liveuamap спрашивает, где делись 19 999 танков (предел по договору — 20 000), приводя фото со вчерашним одиноким ТУ-34 на параде:
Напомним, в канун канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Евросоюзе не боятся демонстрации кремлем силы. Европа намерена поддерживать Украину столько, сколько нужно.