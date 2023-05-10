Ни дня без угроз. россия громко выходит из договора, сдерживавшего от нападений в Европе

Документ устанавливал предел на неядерные вооружения

россия прибегла к своим любимым приемам — запугивать мир эскалацией войны. В конце февраля россияне пытались посеять панику, просто объявив о приостановлении путиным "ядерного договора" со США. Сейчас россия нацелилась уже на Европу, а в ход пошла карта поменьше – пугают всего-навсего выходом из договора о европейских вооруженных силах.

В чем суть этого договора

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан еще в далеком 1990 году между странами-членами НАТО и государствами, входившими во враждебный ему военный блок Варшавского договора (ОВД). ОВД состоял из стран "социалистического лагеря" и определял своей целью противостоять НАТО. Через год после подписания блок Варшавского договора вообще распался, а договор не просто остался, а еще и в 1992 году вступил в силу.

Его суть — не допустить внезапного военного нападения в Европе и прекратить гонку вооружений. Каким образом: устанавливался лимит на число оружия (не ядерного), которое можно размещать вдоль границ между НАТО и россией, а также странами, когда-то являвшимися ее сателлитами.

То есть должен быть создан баланс вооруженных сил. А стороны могли инспектировать друг друга. Накладывались квоты на пять ключевых категорий (танки, бронетехника, артиллерия, вертолеты и боевые самолеты). Для каждой из сторон квоты были следующими:

20 000 танков;

20 000 артиллерийских орудий;

30 тыс. боевых бронированных машин (ББР);

6800 боевых самолетов;

2000 ударных вертолетов.

Согласно договору, к середине 90-х в государствах-участниках было уничтожено около 60 тысяч систем тяжелого вооружения. Это были боевые танки, артиллерийские системы и боевая авиация.

Договор был одним из нескольких, устанавливавших архитектуру безопасности в мире.

Почему россия вышла из договора именно сейчас?

Заявление россии звучит довольно грозно, но на самом деле рф и так не соблюдала этот договор. 13 июля 2007 года в знак протеста против расширения НАТО на восток владимир путин подписал указ о приостановлении россии действия Договора, а 29 ноября этого же года был принят соответствующий закон.

В 2015 году россия объявила о приостановлении своего участия в заседаниях Совместной консультативной группы по Договору. В то же время она попросила представлять свои интересы Беларусь.

Указ путина

Все равно, выход россии из Договора будет означать, что лимиты больше не будут касаться россии. Это означает, что она сможет наращивать военное присутствие в Европе, не отчитается о своей активности, что может привести к дальнейшему усилению напряжения и возобновлению гонки вооружений.

Реакция соцсетей

На фоне жалкого парада на День победы в москве, где было подозрительно мало техники, соцсети начали насмехаться и с сегодняшнего решения рРоссии. Хотя на самом деле этот шаг должен позволить россии размещать сколько угодно оружия и пугать этим Европу.

Пользователи соцсетей шутят, что россия вышла из договора, чтобы избежать еще большего позора, когда все узнают, что у нее почти не осталось этого конвенционного оружия. Комментарии звучат так:

"Это ОК в нынешней ситуации, потому что у них до 2024 года вообще не останется вооружений".

"Это просто вопрос практичности, поскольку россия больше не имеет никаких обычных вооружений для развертывания. Выход просто избегает бюрократии в москве."

"Для страны, у которой заканчиваются обычные вооружения, какой смысл?"

Соцсети смеются над запасом оружия россии, которое вчера опозорилась на параде

Пользователи шутят, что у россии к 2024 году оружия уже не будет

Liveuamap спрашивает, где делись 19 999 танков (предел по договору — 20 000), приводя фото со вчерашним одиноким ТУ-34 на параде:

россияне, а где остальные 19999 танков?

Напомним, в канун канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Евросоюзе не боятся демонстрации кремлем силы. Европа намерена поддерживать Украину столько, сколько нужно.