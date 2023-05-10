Жодного дня без погроз. росія гучно виходить з договору, що стримував від нападів у Європі

Документ встановлював ліміт на неядерні озброєння

росія вдалася до своїх улюблених прийомів — залякувати світ ескалацією війни. У кінці лютого росіяни намагалися посіяти паніку, просто оголосивши про зупинення путіним "ядерного договору" зі США. Зараз рф націлилася вже на Європу, а в хід пішла карта трохи менше — лякають всього-на-всього виходом з договору про європейські збройні сили.

У чому суть цього договору

Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали ще у далекому 1990-му році між країнами-членами НАТО та державами, що входили до ворожого йому військового блоку Варшавського договору (ОВД). ОВД складався з країн "соціалістичного табору" та визначав своєю метою протистояти НАТО. Через рік після підписання блок Варшавського договору взагалі розпався, а договір не просто лишився, а ще й у 1992 році набув чинності.

Його суть — не допустити раптового військового нападу у Європі та припинити гонку озброєнь. Яким чином: встановлювався ліміт на кількість зброї (не ядерної), яку можна розміщувати вздовж кордонів між НАТО та росією, а також країнами, що колись були її сателітами.

Тобто, мав бути створений баланс збройних сил. А сторони могли інспектувати одна одну. Накладалися квоти п’ять ключових категорій (танки, бронетехніка, артилерія, гелікоптери та бойові літаки). Для кожної зі сторін квоти були такими:

20 000 танків;

20 000 артилерійських знарядь;

30 тис. бойових броньованих машин (ББР);

6800 бойових літаків;

2000 ударних вертольотів.

Відповідно до договору, до середини 90-х у державах-учасницях було знищено близько 60 тисяч систем важкого озброєння. Це були бойові танки, артилерійські системи та бойова авіація.

Договір був одним із декількох, які встановлювали архітектуру безпеки у світі.

Чому росія вийшла з договору саме зараз?

Заява росії звучить досить грізно, але насправді рф і так не дотримувалася цього договору. 13 липня 2007 року на знак протесту проти розширення НАТО на cхід володимир путін підписав указ про призупинення рф дії Договору, а 29 листопада цього ж року було прийнято відповідний закон.

У 2015 році росія оголосила про зупинення своєї участі у засіданнях Спільної консультативної групи за Договором. Натомість вона попросила представляти свої інтереси Білорусь.

Указ путіна

Все рівно, вихід росії з Договору означатиме, що ліміти більше не стосуватимуться рф. Це означає, що вона зможе нарощувати військову присутність у Європі, не звітуватиме про свою активність, що може привести до подальшого посилення напруги та відновлення гонки озброєнь.

Реакція соцмереж

На тлі жалюгідного параду на День перемоги у москві, де було підозріло мало техніки, соцмережі почали кепкувати та з сьогоднішнього рішення рф. Хоча насправді цей крок мав би дозволити росії розміщувати скільки завгодно зброї та лякати цим Європу.

Користувачі соцмереж жартують, що росія вийшла з договору, аби уникнути ще більшої ганьби, коли всі дізнають,що у неї майже не залишилося цієї конвенційної зброї. Коментарі звучать так:

"Це ОК в теперішній ситуації, бо у них до 2024 року взагалі не лишиться озброєнь".

"Це просто питання практичності, оскільки рф більше не має жодних звичайних озброєнь для розгортання. Вихід просто уникає бюрократії у москві."

"Для країни, у якої закінчуються звичайні озброєння, який сенс?"

Соцмережі глузують із запасу зброї росії, яка вчора зганьбилася на параді

Користувачі жартують, що у росії до 2024 року зброї вже не буде

Liveuamap питає, де поділися 19 999 танків (ліміт за договором — 20 000), наводячи фото зі вчорашнім самотнім ТУ-34 на параді:

росіє, а де решта 19999 танків?

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в Євросоюзі не бояться демонстрації кремлем сили. Європа має намір підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.