В россии выдали циничную ложь про Бахмут: пытаются оправдаться
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Российские власти выдали новую порцию лжи, обещают восстановить Бахмут
Российские власти регулярно лгут своему народу, для рф это норма жизни — недавно они выдали фейк о том, что якобы уничтожили американский ЗРК "Patriot" в Украине, а теперь цинично заявили, что в Бахмуте, который они практически снесли с лица земли, якобы "нет "страшных" разрушений".
Очередную ложь выдал российский вице-премьер марат хуснуллин в интервью одному из росСМИ.
Россиянин также самонадеянно рассуждает о том, что будет после захвата Бахмута (который в рф называют советским названием Артемовск), армией оккупантов.
"План восстановления Артемовска будет готов после его освобождения — город возможно восстановить, там нет "страшных" разрушений", — в частности сказал он.
Однако особый цинизм этой лжи состоит в том, что Бахмут практически уничтожен россиянами. Это наглядно видно при сравнении спутниковых фото города, сделанных в мае прошлого года и сейчас. Уничтожены целые кварталы, от многих домов остались только обломки, деревья стерли с лица земли, а магазины и инфраструктура превратились в осколки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские воины продолжают оттеснять врага под Бахмутом. Воины третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись в западных окрестностях Бахмута на 700 метров вглубь позиций россиян, а ширина полосы прорыва составила 2 км.