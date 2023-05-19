"Противники россии - недоумки": путин выдал шутку про Запад, но почти никто не засмеялся (видео)

"Шутка" диктатора вышла из-под контроля, ведь бурной реакции и смеха в ответ не последовало

Копилка нелепых и абсурдных высказываний росссийского диктатора владимира путина пополнилась еще одним — теперь он называет противников рф — недоумками, людьми с "неоколониальным мышлением". Сказав это, глава "сверхдержавы" пытался пошутить, однако оценили его "юмор" далеко не все.

Свое "остроумие" путин продемонстрировал, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям сегодня, 19 мая.

"Наши противники, люди с неоколониальным мышлением — недоумки это на самом деле — не понимают, что именно это национальное разнообразие делает нас сильнее. Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются. Ну и есть недоумки! И на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Потому что недоумки", — заявил путин.

После речи путина и его "остроумной шутки", практически никто не засмеялся. Пауза явно затянулась и разбавить это молчание громким смехом решил лишь коллаборант евгений балицкий.

В сети, как и многие нелепые умозаключения диктатора, уже принялись шутить насчет того, что первое место, видимо, все же осталась за россией и самим ее главой.

К слову, некоторые отметили бледный вид и состояние диктатора. Свою нелепую "шутку" российский президент запомнить, видимо, не смог полностью, а потому читает ее с листа, запинаясь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Гааге потроллил российского диктатора путина.