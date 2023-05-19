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"Противники росії — недоумки": путін видав жарт про Захід, але майже ніхто не засміявся (відео)

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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володимир путін спробував пожартувати, але не вдалося Новина оновлена 19 травня 2023, 16:39
володимир путін спробував пожартувати, але не вдалося

"Жарт" диктатора вийшов з-під контролю, адже бурхливої реакції та сміху у відповідь не було

Скарбничка безглуздих і абсурдних висловлювань російського диктатора володимира путіна поповнилася ще одним — тепер він називає противників росії — недоумками, людьми з "неоколоніальним мисленням". Сказавши це, глава "наддержави" намагався пожартувати, проте оцінили його "гумор" далеко не всі.

Свою "дотепність" путін продемонстрував, виступаючи на засіданні Ради з міжнаціональних відносин сьогодні, 19 травня.

Після промови путіна та його "дотепного жарту", практично ніхто не засміявся. Пауза явно затяглася і розбавити це мовчання гучним сміхом вирішив лише колаборант євген балицький.

"Наші противники, люди з неоколоніальним мисленням — недоумки це насправді — не розуміють, що саме ця національна різноманітність робить нас сильнішими. Даремно вони розраховують на той ефект, заради якого намагаються. Ну і є недоумки! І на конкурсі недоумків зайняли б друге місце. Чому тільки друге? Тому що недоумки", — заявив путін.

У мережі, як і з багатьох безглуздих висловів диктатора, вже почали жартувати щодо того, що перше місце, мабуть, все ж таки залишилося за росією і самим її головою.

До речі, деякі відзначили блідий вигляд та стан диктатора. Свій безглуздий "жарт" російський президент запам’ятати, мабуть, не зміг повністю, а тому читає його з аркуша, запинаючись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Гаазі потролив російського диктатора путіна.

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#Росія #Володимир Путін #Виступ #Жарт #Реакція мережі