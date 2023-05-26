"Это какой-то измененный генетический код": украинка рассказала о красноречивом хамстве россиян в самолете

россияне не обучены элементарным правилам поведения в обществе и не имеют понятия о чужих границах

Проблема России не только во власти, которая начала войну и принимает абсурдные законы. Дело в том, что сами россияне в своей массе – невоспитанные хамы, которые считают, что все решает сила и деньги.

Ситуацию, красноречиво подтверждающую этот факт, в Facebook описала Светлана Павелецкая.

Все происходило в самолете Франкфкрт-Вильнюс, где у нее был билет на место в первом ряду. К нему прилагается отдельный отсек для багажа, куда женщина и поставила свой чемодан. В самолет зашла пара россиян, чей вид говорил об успехе и обеспеченности, с дорогим кожаным чемоданом.

Началась легкая турбулентность, после которой россиянин встал, подошел к украинке и начал молча вытаскивать ее чемодан из отсека. Та возмущенно спросила его по-английски что он делает. Тот объяснил, что в их отсеке для багажа рядом с их чемоданом рюкзак другого пассажира с шипами и во время следующей турбулентности он может поцарапать их чемодан. Потому он решил поменять багаж местами без разрешения.

Украинка раздраженно спросила россиянина, почему он считает, что имеет право трогать ее вещи и понимает ли он, что так делать нельзя. В ответ он лишь настаивал, что у них "очень дорогой чемодан", будто это дает ему право вести себя по-хамски. Однако Павелецкая пригрозила позвать стюарта и устроить большой скандал. Россиянин был вынужден сдаться, а вернувшись на место сказал своей спутнице, что пассажирка, не давшая ему поменять местами багаж, "**нченная".

"Ему надо передвинуть мой багаж. Ваньку в буче надо стиральную машину, им нужен наш Крым. И они не понимают, в чем проблема. Люди, которые воруют, убивают, насилуют, берут чужое — вы думаете они другие дома? Тот солдат, что насилует нашу женщину, он дома не бьет жену? Тот, кто крадет из дома вещи, он дома не делает так же? Это не война превратила их в зверей и быдло. Это просто зверей и быдло отправили на войну", — констатировала Павелецкая.

Она добавила, что у россиян "какой-то измененный генетический код" и ни Европа, ни деньги не могут привести его в норму.

Как рассказывал "Телеграф", госдума россии приняла поправки об изъятии загранпаспортов у призывников — они должны будут сдавать загранпаспорта на хранение до окончания службы.