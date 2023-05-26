"Це якийсь змінений генетичний код": українка розповіла про промовисте хамство росіян у літаку

росіяни не навчені елементарним правилам поведінки у суспільстві та не мають поняття про чужі кордони

Проблема росії не лише у владі, яка розпочала війну та приймає абсурдні закони. Справа в тому, що самі росіяни у своїй масі — невиховані хами, які вважають, що все вирішує сила та гроші.

Ситуацію, яка промовисто підтверджує цей факт, у Facebook описала Світлана Павелецька.

Все відбувалося у літаку Франкфкрт-Вільнюс, де в неї був квиток на місце в першому ряду. До нього додається окремий відсік для багажу, куди жінка й поставила свою валізу. У літак зайшла пара росіян, чий вигляд говорив про успіх та забезпеченість, з дорогою шкіряною валізою.

Почалася легка турбулентність, після якої росіянин встав, підійшов до українки та почав мовчки витягати її валізу з відсіку. Та обурено запитала його англійською що він робить. Той пояснив, що у їхньому відсіку для багажу поруч з їх валізою рюкзак іншого пасажира з шипами і під час наступної турбулентності він може подряпати їхню валізу. Тому він вирішив поміняти багаж місцями без дозволу.

Українка роздратовано спитала в росіянина, чому він вважає, що має право чіпати її речі та чи розуміє він, що так робити не можна. У відповідь він лише наполягав, що в них "дуже дорога валіза", ніби це дає йому право поводитися по-хамськи. Однак Павелецька пригрозила покликати стюарта і влаштувати великий скандал. Росіянин був змушений здатися, а повернувшись на місце сказав своїй супутниці, що пасажирка, що не дала йому поміняти місцями багаж, "**нчена".

"Йому треба пересунути мій багаж. Ваньку в бучі треба пральну машину, їм треба наш крим. І вони не розуміють, в чому проблема. Люди, які крадуть, вбивають, гвалтують, чіпають чуже — ви думаєте вони інакші вдома? Той солдат, що гвалтує нашу жінку, він вдома не б'є дружину? Той хто краде з будинку речі, він вдома не робить так само? Це не війна перетворила їх на звірів та бидло. Це просто звірів та бидло відправили на війну", — констатувала Павелецька.

Вона додала, що в росіян "якійсь змінений генетичний код" і ані Європа, ані гроші не можуть привести його до норми.

Як розповідав "Телеграф", держдума росії прийняла поправки про вилучення закордонних паспортів у призовників — вони повинні будуть здавати закордонні паспорти на зберігання до закінчення служби.