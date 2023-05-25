Россияне, жгите карты: в Госдуме решили наказывать за "фейки" о территории рф

По новому закону можно получить штраф или загреметь в тюрьму

Российское правительство продолжает закручивать гайки своим гражданам. Тем кому все же удалось избежать службы в армии после всех последних драконовских законов следует быть осторожным уже на "гражданке". Новые опасности "подкрались", например, к продавцам карт. Ведь теперь, если продать кому-то "неправильную" карту, то к тебе могут прийти с полиции.

Об этом сообщают российские пропагандисты, ссылаясь на решение Госдумы рф.

Так, 25 мая, в россии был принят закон о штрафах за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность страны. Причем он был принят сразу во втором и третьем чтениях.

Согласно тексту документа, люди, распространяющие карты или изображения, оспаривающие территориальную целостность россии, могут получить штраф до 1 млн рублей. Также им грозит арест до 15 суток.

Что это означает?

Это значит, что на территории рф теперь нельзя распространять обычные карты рф. На всех новых картах обязательно в состав россии должны быть включены оккупированные части Украины, на которых рф провела псевдореферендумы. И не важно, что, например Херсон рф уже давно не контролирует и не будет контролировать — закон есть закон.

При этом, самое интересное, по словам одного из авторов поправок, действие закона будет распространятся и на материалы, изданные до "принятия" в состав россии четырех новых регионов". Но, позже Минюсте рф указали на необходимости уточния, того что если карты изначально не преследовали цели "исказить государственные границы страны", то и экстремистскими материалами они считаться не должны.

При этом решительно непонятно каким образом и в каких случаях российские суды будут решать, что ваша карта не специально "искажает" границы рф.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии начали продавать карты с "новыми территориями".

Также мы сообщали, что баннер форума "россия-Африка" возмутил пропагандистов.