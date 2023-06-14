Россиянин снял патриотический ролик и нарвался на штраф: что не понравилось властям (видео)

В регионе запрещено пользоваться дронами

Российский фермер Николай Щелоков из Арзамаса (Нижегородская область) решил показать свою патриотичность и нарисовал на поле огромную надпись "Я русский", за что и был оштрафован.

Как сообщают российские СМИ, об этом рассказал сам Щелоков, которого обвинили в незаконном запуске дрона для съемок, поскольку запрет на их использование был введен в области в октябре 2022 года.

"Мне назначили штраф около 40 000 рублей (около 17,6 тысячи гривен, — ред). Я его сразу и погасил. К сожалению, я не знал о запрете на запуск дронов", — сказал он.

По его словам, полицейские в отделении его поддержали, но из-за "резонанса" все равно влепили штраф.

Соответствующее видео появилось в сети в конце мая текущего года, после чего правоохранители сразу же начали проверку по поводу использования запрещенной в регионе техники.

Как сообщалось ранее, россиянин, который работал в израильском Тель-Авиве крановщиком, решил показать, как сильно он поддерживает убийства украинцев и поднял флаг ЧВК "Вагнер".

Мужчину быстро вычислили и теперь ему придется искать себе новую работу.