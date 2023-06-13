Скандал с флагом ЧВК "Вагнера" в Израиле: любитель путина поплатился за свой поступок (фото)

Поступок россиянина спровоцировал скандал, но в Израиле вопрос быстро решили

История с россиянином Артемом Ярославцевым, который поднял флаг ЧВК "Вагнер" над Тель-Авивом, получила продолжение. Поклонник лозунга "своих не бросаем", который красуется на его авто, поплатился работой за свою выходку.

Об этом стало известно "Телеграфу" из собственных источников. Перед увольнением Артема Ярославцева вызвали на серьезный разговор к дирекции.

Напомним, что россиянин опубликовал в своей соцсети видео, на котором строительный кран поднимает в воздух флаг, под которым зеки и другие наемники евгения пригожина идут убивать украинцев. Сделать ему это не составляло труда, так как он длительное время работает в Израиле на стройке. Примечательно, что проживание в другой стране не мешало ему открыто поддерживать путинскую агрессивную войну против Украины.

Сделать с этим власти ничего не смогли, так как деятельность ЧВК "Вагнер" в Израиле официально не запрещена. Однако после огласки в соцсетях и СМИ, руководство провело беседу с Артемом Ярославцевым, заставило снять флаг и уволило с работы, чтобы избежать дальнейшего развития скандала.

На эксклюзивном фото, которое есть в распоряжении "Телеграфа" видно, что на кране висит уже флаг Израиля.

Так было до

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