Вчинок росіянина спровокував скандал, але в Ізраїлі питання швидко вирішили

Історія з росіянином Артемом Ярославцевим, який підняв прапор ПВК "Вагнер" над Тель-Авівом, набула продовження. Шанувальник гасла "своїх не кидаємо", який красується на його авто, поплатився роботою за свою витівку.

Про це стало відомо "Телеграфу" із власних джерел. Перед звільненням Артема Ярославцева викликали на серйозну розмову до дирекції.

Нагадаємо, що росіянин опублікував у своїй соцмережі відео, на якому будівельний кран піднімає у повітря прапор, під яким зеки та інші найманці євгена пригожина йдуть вбивати українців. Зробити йому це не складало труднощів, оскільки він тривалий час працює в Ізраїлі на будівництві. Примітно, що проживання в іншій країні не заважало йому відкрито підтримувати агресивну путінську війну проти України.

Зробити з цим влада нічого не змогла, оскільки діяльність ПВК "Вагнер" в Ізраїлі офіційно не заборонена. Однак після розголосу в соцмережах та ЗМІ керівництво провело бесіду з Артемом Ярославцевим, змусило зняти прапор і звільнило з роботи, щоб уникнути подальшого розвитку скандалу.

На ексклюзивному фото, яке є у розпорядженні "Телеграфа" видно, що на крані вже висить прапор Ізраїлю.

Так було до

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Фінляндії чеченка поставила нахабних росіян на місце. Жінка не побоялася висловити їм в обличчя все, що думає про всіх мешканців країни-терориста, які активно підтримують війну в Україні.