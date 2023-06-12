В Ізраїлі підняли прапор ПВК "Вагнер": ім’я зухвалого росіянина оперативно вирахували (фото та відео)

Росіянин активно підтримує війну в Україні, але при цьому перебуває в Ізраїлі

Росіяни за кордоном продовжують неприємно дивувати. Або вони нападають на українців, як це було в Швейцарії, або прославляють терористів, як це сталося 12 червня в Тель-Авіві, де громадянин рф підняв прапор ПВК "Вагнера". Цього любителя "вагнерів" вже встановили — ним виявився такий собі Артем Ярославцев.

Так, по мережі гуляє відео, як будівельний кран в Ізраїлі, а саме в місті Тель-Авіві, піднімає в повітря прапор російських найманців ПВК "Вагнер". Повідомляється, що місцева влада нічого не змогла зробити з цим, оскільки діяльність військової компанії євгена пригожина в цій країні не заборонена.

Користувачі соцмереж оперативно вирахували автора відео — ним виявився росіянин Артем Ярославцев із Біробіджану (місто в Єврейській автономній області, що на Далекому Сході росії). У профілі Фейсбук він активно публікує фото свого життя, на яких переважає алкоголь та відпочинок.

Крім того, Ярославцев активно підтримує вбивства українців та росію, хоча вже багато років працює кранівником в Ізраїлі. У профілі TikTok росіянину не повірили, що він підняв прапор "вагенрівців". У відповідь він опублікував відео з того місця під пісню російського гурту Любе "Ти нєсі мєня рєка". Автобус, на якому, ймовірно, їздить Ярославцев, рясніє проросійськими наклейками. А у кабіні крана висить російський прапор.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що син глави Міноборони росії ховається від мобілізації у Туреччині. Він виїхав з рф за кілька днів до оголошення мобілізації та почав будувати кар’єру співака.