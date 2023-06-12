Россиянин активно поддерживает войну в Украине, но при этом находится в Израиле

Россияне за границей продолжают неприятно удивлять. Либо они нападают на украинцев, как это было в Швейцарии, либо прославляют террористов, как это произошло 12 июня в Тель-Авиве, где гражданин рф поднял флаг ЧВК "Вагнера". "Отличившегося" любителя "вагнеров" уже установили — им оказался некто Артем Ярославцев.

Так, по сети гуляет видео, как строительный кран в Израиле, а именного в городе Тель-Авиве, поднимает в воздух флаг российских наемников из ЧВК "Вагнер". Сообщается, что местные власти ничего не смогли сделать с этим, так как деятельность военной компании евгения пригожина в этой стране не запрещена.

Пользователи соцсетей оперативно вычислили автора видео — им оказался россиянин Артем Ярославцев из Биробиджана (город в Еврейской автономной области, что на Дальнем Востоке россии). В профиле Фейсбук он активно публикует фото своей жизни, на которых преобладает алкоголь и отдых.

Кроме того, Ярославцев активно поддерживает убийства украинцев и россию, хотя уже много лет работает крановщиком в Израиле. В профиле TikTok россиянину не поверили, что это он поднял флаг "вагенровцев". В ответ он опубликовал видео с того места под песню российской группы Любэ "Ты неси меня река". Автобус, на котором, вероятно, ездит Ярославцев, пестрит пророссийскими наклейками. А в кабине крана висит российский флаг.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сын главы Минобороны россии скрывается от мобилизации в Турции. Он уехал из россии за несколько дней до объявления мобилизации и начал строить карьеру певца.