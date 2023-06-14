Росіянин зняв патріотичний ролик і нарвався на штраф: що не сподобалося владі (відео)

У регіоні заборонено користуватися дронами

Російський фермер Микола Щелоков із Арзамаса (Нижньогородська область) вирішив показати свою патріотичність і намалював на полі величезний напис "Я русский", за що й був оштрафований.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це розповів сам Щелоков, якого звинуватили в незаконному запуску дрона для зйомок, оскільки заборона на їх використання була введена в області у жовтні 2022 року.

"Мені призначили штраф близько 40 000 рублів (близько 17,6 тисячі гривень, — ред). Я його відразу і погасив. На жаль, я не знав про заборону на запуск дронів", — сказав він.

За його словами, поліцейські у відділенні його підтримали, але через "резонанс" все одно вліпили штраф.

Відповідне відео з’явилося в мережі наприкінці травня поточного року, після чого правоохоронці одразу розпочали перевірку з приводу використання забороненої в регіоні техніки.

Як повідомлялося раніше, росіянин, який працював в ізраїльському Тель-Авіві кранівником, вирішив показати, як сильно він підтримує вбивства українців та підняв прапор ПВК "Вагнер".

Чоловіка швидко вирахували і тепер йому доведеться шукати собі нову роботу.