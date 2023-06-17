"Выбросили на свалку истории": путин показал африканцам договор о "нейтралитете Украины"

В Украине документ не комментировали

Российский диктатор владимир путин во время встречи с представителями африканских стран показал некий документ "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", который якобы был подписан в марте прошлого года в Стамбуле при участии украинской делегации.

Как передают пропагандистские СМИ, этим договором якобы должна была регулироваться численность Вооруженных сил Украины.

"18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Касается и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил", — заявил путин.

При этом российский диктатор добавил, что якобы после подписания этого документа российские войска были отведены от Киева. Кроме того, он обвинил Украину в том, что она "выбросила документ на свалку истории".

Тем временем, российские пропагандисты также начали распространять фотографию одной из страниц этого "договора", на котором стороны якобы пытались согласовать численность ВСУ (жирным якобы указано предложение Киева, а курсивом — кремля).

Судя по тому, что эти разногласия остались, документ, если он подлинный, подписан не был. В Украине слова путина не комментировали.

Как сообщалось ранее, в начале вторжения действительно велись переговоры об обеспечении нейтрального статуса Украины с гарантиями безопасности от ряда стран. Кроме того, в договоре должны были быть согласованы шаги по определению статуса Крыма и ОРДЛО, однако в конечном итоге документ подписан не был.