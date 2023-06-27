Укр

медведев сбежал из россии? СМИ узнали, куда улетел его самолет

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Самолет медведева улетел 25 июня Новость обновлена 27 июня 2023, 11:29
Самолет медведева улетел 25 июня. Фото Коллаж

В последний раз зампредседателя Совбеза проявлял публичную активность в субботу 24 июня

Заместитель президента россии в Совете безопасности рф дмитрий медведев не присутствовал на совещании владимира путина с силовиками после его обращения к россиянам вечером 26 июня. За день до этого самолет медведева улетел в Оман.

Об этом пишет российское издание "Верстка".

На встрече путин с руководителями силовых ведомств обсуждал итоги мятежа "вагнровцев". Согласно информации с сайта кремля, на ней присутствовали все руководители силовых ведомств, включая министра обороны сергея шойгу, секретаря Совбеза николая патрушева и главу администрации президента антона вайно.

А вот медведева не было — ранее стало известно, что его самолет улетел в Оман 25 июня и до сих пор не вернулся.

В последний раз зампредседателя Совбеза проявлял публичную активность в субботу 24 июня, когда мятеж пригожина был в самом разгаре. Тогда он написал в своем себя в телеграм-канале, что "раскол и предательство — путь к величайшей трагедии" и, что "враг будет разбит".

Как рассказывал "Телеграф", медведев известен своими нелепыми высказываниями. Ранее он заявлял, что Соединенные Штаты должны заплатить россии за подрыв "Северного потока", а также за разрушения в оккупированных рф городах Украины.

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#Дмитрий Медведев #Россия #Самолет