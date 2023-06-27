медведєв втік із росії? ЗМІ дізналися, куди відлетів його літак

Востаннє заступник голови Ради безпеки виявляв публічну активність у суботу 24 червня

Заступник президента росії в Раді безпеки Росії дмитро медведєв не був присутній на нараді володимира путіна з силовиками після його звернення до росіян увечері 26 червня. За день до цього літак медведєва полетів до Оману.

Про це пише російське видання "Верстка".

На зустрічі путіна з керівниками силових відомств обговорював підсумки заколоту "вагнрівців". Згідно з інформацією із сайту кремля, на ній були присутні всі керівники силових відомств, включаючи міністра оборони сергія шойгу, секретаря Радбезу миколу патрушеву та голову адміністрації президента антона вайно.

А от медведєва не було — раніше стало відомо, що його літак відлетів до Оману 25 червня і досі не повернувся.

Востаннє заступник голови Ради безпеки виявляв публічну активність у суботу 24 червня, коли заколот пригожина був у самому розпалі. Тоді він написав у своєму себе в телеграм-каналі, що "розкол і зрада — шлях до величезної трагедії" і що "ворог буде розбитий".

Як розповідав "Телеграф", медведєв відомий своїми божевільними висловлюваннями. Раніше він заявляв, що Сполучені Штати повинні заплатити росії за підрив "Північного потоку", а також за руйнування в окупованих рф містах України.