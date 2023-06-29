Совсем плохой: путин нарисовал странное существо и порассуждал о мультфильмах (видео)

"Творение" путина уже активно обсуждают в сети

Диктатор владимир путин принял участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", в ходе которого изобразил рисунок непонятное существа на интерактивном экране российского производителя NexTouch.

Так, сегодня, 29 июня, на выставке компаний, победивших на конкурсе новых отечественных брендов, принимала участие также NexTouch, занимающаяся производством сенсорных экранов, классических дисплеев, интерактивного оборудования и прочего. Об этом пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Российскому президенту рассказали о разработках и в ходе беседы представитель компании вспомнил, как десять лет назад путин "расписался" на иностранной сенсорной доске в одной из школ. Тогда рисунок диктатора стал известным как "Кошка. Вид сзади".

После этого путина попросили снова оставить рисунок, но уже на отечественном экране. На что президент страны-агресссора охотно согласился и принялся рисовать непонятное существо с глазами, носом и улыбкой.

К слову, тот самый рисунок "Кошка. Вид сзади" путин нарисовал 1 сентября 2013 года в школе в Кургане, и выглядел он следующим образом:

Также в ходе форума диктатор порассуждал о мультиках.

"Для малышей есть такой мультик "Мусорная жаба". Когда что-то выращивают, используют мусор, жаба это поедает и потом это выращивают. Дело очень хорошее. Жаба молодец! Она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем", — сказал он.

Стоит отметить, что уже вскоре новое "творение" путина стали активно обсуждать в социальных сетях и многие пришли к выводу, что на сей раз диктатор решил изобразить свой автопортрет.

Так выглядит "искусство" путина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 июня путин внезапно посетил Дагестан и на сей раз он плотно общался с народом, что сразу вызвало подозрение о двойнике вместо самого диктатора. От "народной любви" президент в какой-то момент начал заикаться, что привело к созданию в сети нового мема.