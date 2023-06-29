Зовсім поганий: путін намалював дивну істоту і поміркував про мультфільми (відео)

"Творіння" путіна вже активно обговорюють у мережі

Диктатор володимир путін взяв участь у пленарному засіданні форуму "Сильні ідеї для нового часу", в ході якого зобразив малюнок незрозумілої істоти на інтерактивному екрані російського виробника NexTouch.

Так, сьогодні, 29 червня, на виставці компаній, які перемогли на конкурсі нових вітчизняних брендів, брала участь також NexTouch, яка займається виробництвом сенсорних екранів, класичних дисплеїв, інтерактивного обладнання та іншого. Про це пише російська пропагандистська агенція ТАСС.

Російському президенту розповіли про розробки та під час бесіди представник компанії згадав, як десять років тому путін "розписався" на іноземній сенсорній дошці в одній зі шкіл. Тоді малюнок диктатора став відомим як "Кішка. Вид ззаду".

Після цього путіна попросили знову залишити малюнок, але вже на вітчизняному екрані. На що президент країни-агресора охоче погодився і почав малювати незрозумілу істоту з очима, носом та посмішкою.

До речі, цей малюнок "Кішка. Вид ззаду" путін намалював 1 вересня 2013 року в школі в Кургані, і виглядав він наступним чином:

Також у ході форуму диктатор поміркував про мультики.

"Для малюків є такий мультик "Сміттєва жаба". Коли щось вирощують, використовують сміття, жаба це поїдає і потім це вирощують. Справа дуже хороша. Жаба молодець! Вона на нашому боці займається вирішенням екологічних проблем", — сказав він.

Варто відзначити, що вже невдовзі нове "творіння" путіна почали активно обговорювати в соціальних мережах і багато хто прийшов до висновку, що цього разу диктатор вирішив зобразити свій автопортрет.

Так виглядає "мистецтво" путіна

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 червня путін раптово відвідав Дагестан і цього разу він щільно спілкувався з народом, що одразу викликало підозру про двійника замість самого диктатора. Від "народного кохання" президент у якийсь момент почав заїкатися, що призвело до створення в мережі нового мема.