Обугленное пятно на месте Ту-22 и пустой аэродром: спутниковые фото последствий атаки на аэродром "Сольцы"

Россияне передислоцировали оттуда свою авиацию

Появились спутниковые снимки аэродрома "Сольцы" в Новгородской области россии, который 19 августа был атакован беспилотником. На снимке до удара виден уничтоженный впоследствии бомбардировщик Ту-22М3, на снимке после заметно, что россияне передислоцировали уцелевшие самолеты.

Короткий ролик Planet Lab с двумя спутниковыми снимками с интервалом в пять дней появился в youtube.

Первая фотография датирована 16 августа: видны стоящие на аэродроме Ту-22М3, в том числе и тот, который в дальнейшем будет уничтожен.

На втором снимке, от 21 августа виден обуглившийся след там, где стоял бомбардировщик, по которому пришелся удар. Других Ту-22М3, нет, их забрали с аэродрома.

Стоит отметить, что от границы Украины до аэродрома в городе Сольцы, куда прилетел дрон, более 670 километров. Факт атаки подтвердило минобороны рф, там заявили о повреждении одного самолета, однако российские паблики писали, что пострадало два бомбардировщика. Эти самолеты являются носителями ракет Х-22.

В отчете разведки Минобороны Британии заявили, что если российский Ту-22М3 действительно был уничтожен в результате атаки беспилотников, это "добавляет веса" версии, что атаки БПЛА против российских военных целей осуществляются именно с территории рф, так как дроны, запущенные не из россии "вряд ли" способны достичь аэродрома Сольцы.

Отмечается, что это уже третья успешная атака на российскую дальнюю авиацию и после потери Россией Ту-22М3 "возникают сомнения" относительно способности рф защитить стратегические объекты внутри страны.

Как сообщал "Телеграф", военный аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются бомбардировщики Ту-22М3, которые наносят ракетные удары по Украине, был атакован беспилотным летательным аппаратом, пострадал как минимум один самолет.