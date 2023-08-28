Российский учебник по современной истории изменили по указке путина: что он потребовал добавить

Кремлевский диктатор приказал разместить на обложке свою гордость

Российские учебники для школьников пестрят пропагандой не только внутри, но и снаружи. Как оказалось, над одной из обложек и даже содержимым к этим книжкам поработал сам владимир путин.

Об этом российским пропагандистам рассказал автор учебника по истории для 10-11 классов. По его словам, именно кремлевский диктатор приказал разместить в учебнике свою гордость незаконный "Крымский мост".

"Когда мы работали над учебником 2021 года… Тот раздел, который писал я, я спрашивал, на чем надо остановиться? Мне сказали: "Возвращение (аннексии — Ред.) Крыма в "родную гавань". Все, ставим точку". Учебник вышел. Все хорошо. Потом президент спросил: "А вот учебник, который есть у нас сейчас, там есть Крымский мост?" Все горестно вздохнули: "Нет, Владимир Владимирович, мы там завершили на возвращении (аннексии — Ред.) Крыма в "родную гавань". И президент говорит: "Это очень странно, а как же мост?", — рассказывает автор-путинист, добавляя, что после этого они поместили мост путина на самое видное место — обложку "то, что он, в том числе, вынесен на обложку, меня абсолютно не удивляет".

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии "стирают" Украину из школьных учебников.