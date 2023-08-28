Російський підручник з сучасної історії змінили за вказівкою путіна: що він зажадав додати

Кремлівський диктатор наказав розмістити на обкладинці свою гордість

Російські підручники для школярів рясніють пропагандою не лише всередині, а й зовні. Як виявилось, над однією з обкладинок і навіть вммістом до цих книжок попрацював сам володимир путін.

Про це російським пропагандистам розповів автор підручника з історії для 10-11 класів. За його словами, саме кремлівський диктатор наказав розмістити у підручнику свою гордість — незаконний "Кримський міст".

"Коли ми працювали над підручником 2021 року… Той розділ, який писав я, я питав, на чому треба зупинитися? Мені сказали: "Повернення (анексії — ред.) Криму в "рідну гавань". Все, ставимо крапку". Підручник вийшов. Все добре. Потім президент запитав: "А ось підручник, який є у нас зараз, там є Кримський міст? "Усі сумно зітхнули: "Ні, Володимире Володимировичу, ми там завершили на поверненні (анексії — Ред.) Криму в "рідну гавань". І президент каже: "Це дуже дивно, а як же міст?", — розповідає автор-путініст, додаючи, що після цього вони помістили міст путіна на саме видне місце — обкладинку "те, що його, зокрема, винесено на обкладинку, мене абсолютно не дивує".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії "стирають" Україну зі шкільних підручників.