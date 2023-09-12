Российский Ростов атаковали кабаны: устроили погром, напали на детей и кидались под авто (видео)

В МЧС и полиции никак не отреагировали на инцидент

В россии посреди жилого комплекса дикий кабан напал на детей. Его сородичей заметили и в других жилых районах Ростова-на-Дону — они бегали по парку и кидались под машины.

Видео с дикими кабанами публикует российский Telegram-канал Mash. Как кабаны оказались посреди города и что с ними случилось дальше неизвестно.

Так, в сети появилось видео, на котором дикий кабан напал на детей во дворе ЖК "Парк Островского". Никто не может сказать откуда взялось животное, но оно внезапно очутилось рядом с детьми и начало за ними бегать. Когда дети с криками пытались убежать, кабан сбил мальчика, но не стал дальше на него нападать, а убежал в другую сторону.

"По словам очевидцев, сейчас вепрь носится по округе с разбитым в кровь пятаком — последний раз его видели на площади Энергетиков выламывающим забор в парке", — пишут в Telegram-канале.

Также сообщается, что один из кабанов пытался проникнуть в местный музей, но разбил нос о стеклянную дверь и скрылся.

Кроме того, стаю кабанов заметили в местном парке Островского. Трое диких животных носились по газону, гоняли дворовых собак и умудрились сломать забор. После чего один кабан выскочил на проезжую часть и угодил под машину — водитель не успел вовремя сориентироваться и сбил его. Однако свин сильно не пострадал, он тут же вскочил и побежал в сторону Театрального проспекта.

Примерно такой маршрут проделало семейство кабанов в Ростове-на-Дону. Откуда в центре города появились дикие животные не сообщается. По данным росСМИ, в полиции и МЧС пока никак не отреагировали на инцидент.

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