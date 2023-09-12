Російський Ростов атакували кабани: влаштували погром, напали на дітей та кидалися під авто (відео)

У МНС та поліції ніяк не відреагували на інцидент

У росії серед житлового комплексу дикий кабан напав на дітей. Його родичів помітили й в інших житлових районах Ростова-на-Дону — вони бігали парком і кидалися під машини.

Відео з дикими кабанами публікує російський Telegram-канал Mash. Як кабани опинилися посеред міста і що з ними трапилося далі невідомо.

Так, у мережі з’явилося відео, на якому дикий кабан напав на дітей у дворі ЖК Парк Островського. Ніхто не може сказати звідки взялася тварина, але вона раптово опинилась поряд з дітьми та почала за ними бігати. Коли діти з криками намагалися втекти, кабан збив хлопчика, але не став далі нападати на нього, а втік в інший бік.

"За словами очевидців, зараз вепр носиться по окрузі з розбитим у кров п’ятаком — востаннє його бачили на площі Енергетиків, він виламував паркан у парку", — пишуть у Telegram-каналі.

Також повідомляється, що один із кабанів намагався проникнути до місцевого музею, але розбив ніс про скляні двері та втік.

Крім того, зграю кабанів помітили у місцевому парку Островського. Троє диких тварин носилися газоном, ганяли дворових собак і примудрилися зламати паркан. Після чого один кабан вискочив на проїжджу частину та потрапив під машину — водій не встиг вчасно зорієнтуватися та збив його. Проте свин сильно не постраждав, він одразу ж схопився і побіг у бік Театрального проспекту.

Приблизно такий маршрут подолало сімейство кабанів у Ростові-на-Дону. Звідки у центрі міста з’явилися дикі тварини не повідомляється. За даними росЗМІ, у поліції та МНС поки що ніяк не відреагували на інцидент.

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