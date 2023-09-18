Удар по Севастополю: фото сожженой российской подлодки появились в сети

В результате атаки на Севастополь в ночь на 13 сентября вместе с российским кораблем "Минск" значительные повреждения также получила подлодка "Ростов-на-Дону". Подтверждающие фотографии появились в сети.

Так, в понедельник, 18 сентября, на странице проекта Oryx, который ведет список потерь на основе видео или фото доказательств, появились снимки подлодки "Ростов". На них видна степень повреждения.

В сети также сообщают, что одна из ракет влетела в отсеки носовых торпедных аппаратов. Вторая попала по отсеку дизель-генераторов или просто по центру лодки. При этом повреждения борта затронули только легкий корпус, а первая ракета добралась до прочного корпуса.

Отмечается, что повреждения, которые получила российская подлодка, крайне серьезные. В то же время сложно сделать выводы, рентабельно ли вовсе начинать ремонт этого судна.

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