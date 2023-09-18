Удар по Севастополю: фото спаленого російського підводного човна з’явилися в мережі

Одна з ракет влетіла у відсіки носових торпедних апаратів, друга — по відсіку дизель-генераторів

В результаті атаки на Севастополь у ніч на 13 вересня разом з російським кораблем "Мінськ" значні пошкодження також отримав підводний човен "Ростов-на-Дону". Фотографії з’явилися в мережі.

Так, у понеділок, 18 вересня, на сторінці проекту Oryx, який веде список втрат на основі відео чи фото доказів, з’явилися знімки підводного човна "Ростов". Там видно ступінь ушкодження.

У мережі також повідомляють, що одна з ракет влетіла до відсіків носових торпедних апаратів. Друга влучила по відсіку дизель-генераторів або просто центром човна. При цьому пошкодження борту торкнулися лише легкого корпусу, а перша ракета дісталася міцного корпусу.

Зазначається, що пошкодження, які отримав російський підводний човен, вкрай серйозні. Водночас, складно зробити висновки, чи рентабельно зовсім починати ремонт цього судна.

Зазначимо, що "Телеграф" зібрав детальну інформацію про підводний човен "Ростов-на-Дону", який втратили російські окупанти. Вона, до речі, була одним із носіїв крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Головному управлінні розвідки заявили, що внаслідок атаки по Севастополю було пошкоджено російський десантний корабель. Також у відомстві підтвердили пошкодження судноремонтного заводу на півострові.