На новом видео с "ликвидированным" главой ЧФ рф обнаружили любопытный момент: что удалось выяснить

Раньше в российском минобороны не уделяли адмиралу столько внимания

Во вторник, 26 сентября, российское минобороны выложило видео на котором якобы показало живого главу Черноморского флота рф виктора соколова. Однако в сети заметили любопытный момент.

Как информирует Агентство, на связь соколов вышел из того же кабинета, из которого выходил на связь во время в селекторного совещания в онлайн-режим в июле.

Окно с соколовым несколько раз выводили на мультимедийную панель за спиной министра обороны сергея шойгу, при этом ранее ему такого внимания не уделяли. На записи видно, что глава ЧФ рф сначала сидит без очков, но затем их надевает, впрочем, нельзя с уверенностью заявить, что видео не было записано заранее.

Отмечается, что в предыдущий раз он появлялся на видео заседания минобороны 31 июля и с большой долей вероятности он находился в том же кабинете, что и в этот раз.

Как сообщалось ранее, соколов якобы был ликвидирован во время удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе, о чем накануне сообщили Силы спецопераций ВСУ.

После появления соответствующего видео с заседания российского минобороны там сообщили, что уточняют информацию о ликвидации российского офицера.