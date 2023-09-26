На новому відео з "ліквідованим" главою ЧФ рф виявили цікавий момент: що вдалося з’ясувати

Раніше в російському міноборони не приділяли адміралу стільки уваги

У вівторок, 26 вересня, російське міноборони виклало відео на якому нібито показало живого голову Чорноморського флоту росії віктора соколова. Однак у мережі помітили цікавий момент.

Як інформує Агентство, на зв’язок соколів вийшов з того ж кабінету, з якого виходив на зв’язок під час селекторної наради в онлайн-режим у липні.

Вікно з соколовим кілька разів виводили на мультимедійну панель за спиною міністра оборони Сергія Шойгу, при цьому раніше такої уваги не приділяли. На записі видно, що глава ЧФ рф спочатку сидить без окулярів, але потім їх надягає, втім, не можна з упевненістю заявити, що відео не було записано заздалегідь.

Зазначається, що попереднього разу він з’являвся на відео засідання міноборони 31 липня і з великою ймовірністю він перебував у тому ж кабінеті, що й цього разу.

Як повідомлялося раніше, соколів нібито було ліквідовано під час удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, про що напередодні повідомили Сили спецоперацій ЗСУ.

Після появи відповідного відео із засідання російського міноборони там повідомили, що уточнюють інформацію про ліквідацію російського офіцера.