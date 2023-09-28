Российские аэропорты парализованы из-за кибератаки: по всей рф глобальный сбой

Неизвестные хакеры снова атаковали россию. На этот раз там "положили" импортозамещенную систему бронирования авиабилетов "Leonardo". россияне из-за этого столкнулись с большими проблеммами по всей стране.

Так, по данным госкорпорации "Ростех" 28 сентября хакеры "из-за рубежа" устроили DDOS-атаку. Из-за этого система перестала работать, а это значит, что россияне по всей стране не могли зарегистрироваться на самолеты.

Популярный российкий Telegram-канал "Baza" пишет, что с проблемами столкнулись сразу несколько местных авиакомпаний. В их числе:"Аэрофлот", "Победа" и "россия". В самих аэропортах образовались многометровые очереди. Зарегистрироваться на рейсы стало просто невозможно.