Библейский сюжет: российский регион атакуют миллионы мошек, в сети твердят о наказании (фото, видео)

В сети утверждают, что ранее ничего подобного в регионе не происходило

Юг россии атакует мошкара. Дороги буквально устланы "ковром" из насекомых, а в воздухе их летают целые тучи. Местные вспомнили сюжет из Библии.

Об этом сообщают российские СМИ, публикуя фото и видео нашествия мошкары. Причины такого явления неизвестны.

Мошки атакуют столицу Тувинской республики город Кызыл и это нашествие прозвали "мошкоапокалипсисом". На кадрах видно, что черные мелкие мошки покрывают автомобили, столы, скамейки и землю. Из-за своего размера они залетают в любую щель, поэтому скрыться от них трудно. Россияне сгребают мошек с земли лопатами, чтобы хоть как-то очистить от них дворы.

Никто не может объяснить причину нашествия мошек. По словам местных жителей, такое происходит в их регионе впервые. Стоит отметить, что нашествие мошек одна из десяти казней Египетских. Из-за того, что египетский фараон отказался освободить рабов из Израиля, Бог наслал на Египет десять бедствий и нашествие мошек третье по списку наказание. Ему предшествовало, согласно легенде, наказание кровью и нашествие жаб. После этого египтян ждало нашествие кровососущих насекомых (мошки, пухоеды, вши, клопы); наказание пёсьими мухами; мор скота; язвы и нарывы; гром, молнии и огненный град; нашествие саранчи; необычная темнота (тьма египетская) и смерть первенцев.

В сети тоже вспомнили библейский сюжет, а также заявили, что зря смеялись над украинскими биолабораториями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в россии было нашествие саранчи. Тучи насекомых летали в небе, а причины неизвестны. К слову, нашествие саранчи — плохой знак и тоже относится к одной из десяти казней египетских.